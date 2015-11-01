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مجلس الوزراء: وصول 163 من جثامين ضحايا الطائرة الروسية إلى المشرحة

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مجلس الوزراء: وصول 163 من جثامين ضحايا الطائرة الروسية إلى المشرحة مجلس الوزراء: وصول 163 من جثامين ضحايا الطائرة الروسية إلى المشرحة

أرشيفية

اصدر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، البيان الثامن بشأن حادث سقوط الطائرة الروسية والذي ورد فيه عدد الجثامين التي وصلت حتي الان الي المشرحة حيث وصل حتى الآن 163 من جثامين ضحايا الطائرة الروسية، إلى مشرحة زينهم ومستشفى الساحل ومعهد ناصر ومستشفى بولاق الدكرور.

كما يجري استكمال أعمال البحث في الموقع صباح اليوم، بواسطة القوات المسلحة، وفريق الإسعاف التابع لوزارة الصحة المصرية، كما انتقل فريق البحث والإنقاذ الروسي مع نظيره المصري إلى موقع الحادث لاستكمال أعمال البحث والإنقاذ، وبدء التحقيقات حول ملابسات الحادث، نقلاً عن موقع “أخبار

وكان قد وصل أمس 3 طائرات روسية تقل عدداً من المسئولين الروس على رأسهم وزير النقل، ووزير الطوارئ، ووزير الطيران المدني، بالإضافة إلى أطقم البحث والتحقيق والإنقاذ، وعدد من المعدات اللازمة لعمل الفريق الروسي.

ويتم في الوقت الحالي التنسيق مع وزارة الطيران المدني في هذا الصدد.

 

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