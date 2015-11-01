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الوزراء: وصول163 جثة من ضحايا الطائرة الروسية لمشرحة زينهم ومعهد ناصر

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الوزراء: وصول163 جثة من ضحايا الطائرة الروسية لمشرحة زينهم ومعهد ناصر الوزراء: وصول163 جثة من ضحايا الطائرة الروسية لمشرحة زينهم ومعهد ناصر
أعلن مجلس الوزراء، فى بيانه الثامن، اليوم، الأحد، من داخل غرفة العمليات التى تم تشكيلها لمتابعة حادث سقوط الطائرة الروسية، أنه وصل حتى الآن 163 من جثامين ضحايا الطائرة الروسية، إلى مشرحة زينهم ومستشفى الساحل ومعهد ناصر ومستشفى بولاق الدكرور.

كما يجرى استكمال أعمال البحث فى الموقع صباح اليوم، بواسطة القوات المسلحة، وفريق الإسعاف التابع لوزارة الصحة المصرية، كما انتقل فريق البحث والإنقاذ الروسى مع نظيره المصرى إلى موقع الحادث لاستكمال أعمال البحث والإنقاذ، وبدء التحقيقات حول ملابسات الحادث.

وكان قد وصلت أمس 3 طائرات روسية تقل عدداً من المسئولين الروس على رأسهم وزير النقل، ووزير الطوارئ، ووزير الطيران المدنى، بالإضافة إلى أطقم البحث والتحقيق والإنقاذ وعدد من المعدات اللازمة لعمل الفريق الروسى. ويتم فى الوقت الحالى التنسيق مع وزارة الطيران المدنى فى هذا الصدد.


>- مصدر : انتشال 175 جثة حتى الآن من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة
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