"حى وسط" الإسكندرية استجابة لـ"اليوم السابع": تطهير مدافن المنارة ونقل الرفات للأسفل

أصدر حى وسط بالإسكندرية، بيانًا استجابة لما نشر بموقع "اليوم السابع" بتاريخ 30 أكتوبر الجارى، حيث أشار الحى إلى أنه نظرًا لأن أكفان الموتى أصبحت تصنع حاليًا من البوليستر والألياف الصناعية التى هى عديمة التحلل فيؤدى ذلك إلى عدم تحلل الجثث فى التراب الخاصة بالمقابر.

ورد الحى بأن هناك حالات كثيرة للموتى تابعة لجمعية أبناء المتوفية، مما يصعب على التُربى الدفن نظرًا لامتلاء المقابر بالموتى.

وأكد بيان الحى أنه تم تكليف التُربى المختص بعملية تطهير وعمل معضمة أسفل وأعلى المقابر، وذلك لشدة احتياج الجمعية لدفن موتاها، كما أكد على تطهير المقابر وعودة الرفات إلى أسفل بسلام.



>

تداول فيديو يرصد انتهاك جثث الموتى ونبش القبور بمدافن المنارة بالإسكندرية