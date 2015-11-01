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"حى وسط" الإسكندرية يستجيب لـ"اليوم السابع" ويوجه بتطهير مدافن المنارة

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"حى وسط" الإسكندرية يستجيب لـ"اليوم السابع" ويوجه بتطهير مدافن المنارة "حى وسط" الإسكندرية يستجيب لـ"اليوم السابع" ويوجه بتطهير مدافن المنارة
أصدر حى وسط بالإسكندرية بيانا استجابة لما نشر بموقع "اليوم السابع" بتاريخ 30 أكتوبر الجارى، أشار فيه إلى أنه نظرا لأن أكفان الموتى أصبحت تصنع حاليا من البوليستر والألياف الصناعية التى هى عديمة التحلل فيؤدى ذلك إلى عدم تحلل الجثث فى التراب الخاص بالمقابر.

ورد الحى بأن هناك حالات كثيرة للموتى التابعين إلى جمعية أبناء المتوفين، مما يصعب عملية الدفن نظرا لامتلاء المقابر بالموتى، مؤكدا أنه تم تكليف التربى المختص بعملية تطهير وعمل معضمة أسفل وأعلى المقابر، وذلك لشدة احتياج الجمعية لدفن موتاها، كما أكد على تطهير المقابر وعودة الرفات إلى أسفل بسلام.
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- تداول فيديو يرصد انتهاك جثث الموتى ونبش القبور بمدافن المنارة بالإسكندرية
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مصر 365

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