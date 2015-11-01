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دفاع حمدى الفخرانى: تدهور حالة موكلى الصحية.. وانتداب مفتش صحة لفحصه

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دفاع حمدى الفخرانى: تدهور حالة موكلى الصحية.. وانتداب مفتش صحة لفحصه دفاع حمدى الفخرانى: تدهور حالة موكلى الصحية.. وانتداب مفتش صحة لفحصه
قال محمد رفعت، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الدكتور حمدى الفخرانى النائب البرلمانى السابق، ورئيس جمعية مكافحة الفساد، إن الحالة الصحية للدكتور حمدى الفخرانى تدهورت مؤخرا بشكل كبير، وإنهم تقدموا للنيابة العامة بطلب لتوقيع الكشف الطبى عليه.

وأضاف "رفعت"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلاً: "الدكتور حمدى الفخرانى، يعانى من عجز بنسبة 77% فى فقرات العمود الفقرى، ويحتاج إلى علاج ورعاية صحية بشكل خاص، لا يتفق مع وضعه داخل الحبس الانفرادى، نظراً لأن حالته تتطلب إلى جانب العلاج الدوائى جلسات علاج طبيعى وحركة مستمرة والتعرض لأشعة الشمس.

وأكد عضو هيئة الدفاع، أن النيابة العامة استجابت لطلبهم وانتدبت مفتش صحة لتوقيع الكشف الطبى على الدكتور حمدى الفخرانى، وأفادت النيابة بتقرير طبى واف عن حالته، وأنه من المنتظر أن يتم توقيع الكشف الطبى عليه خلال ساعات.

كانت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، قد قررت قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "الفخرانى"، بكفالة مليون جنيه على ذمة التحقيقات فى القضية المتهم فيها بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ والفساد" وتجديد حبسه 45 يومًا.

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