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منتصر الزيات من الإسكندرية: لا مجال للسياسة فى نقابة المحامين

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منتصر الزيات من الإسكندرية: لا مجال للسياسة فى نقابة المحامين منتصر الزيات من الإسكندرية: لا مجال للسياسة فى نقابة المحامين
قال منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن جعل النقابة خالية من السياسة والنزاع السياسى خلال الفترة المقبلة يأتى على رأس أولوياته فى نقابة المحامين، قائلا: "على كل محام وعضو مجلس نقابة أن ينزع رداءه الحزبى والسياسى داخل نقابة المحامين".

وأضاف الزيات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة ستشهد عهدا جديدا خاليا من الفساد، ويهتم بحقوق المحامين الصحية والاجتماعية تليق بكرامة المحامين، وأن يعامل المحامى المصرى بطريقة آدمية تصلح بمهنته السامية التى يدافع بها عن حقوق المواطنين.

يذكر أن منتصر الزيات، عضو لجنة الحريات ومرشح نقابة المحامين، عقد مؤتمراً بالمحكمة الابتدائية أمس السبت، لشرح برنامجه الانتخابى فى النقابة واللقاء مع المحامين بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الدخيلة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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