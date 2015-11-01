"حماية المستهلك":شركات تمتنع عن تسليم سلع للعملاء الحاجزين بسبب الدولار

تلقى جهاز حماية المستهلك شكاوى من بعض المواطنين، تفيد بامتناع بعض شركات الأجهزة الكهربائية عن تسليمهم الأجهزة المتعاقد عليها منذ فترة، بحجة زيادة سعر الدولار ، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الأجهزة، حيث يعد ذلك للمرة الثانية بعد تلقى الجهاز شكاوى ضد شركات السيارات.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الجهاز يقوم برصد أى شركة تتلاعب فى أسعار المنتجات بدون مبررات، لافتًا إلى أن الجهاز تلقى الجهاز شكاوى من بعض المواطنين تفيد عدم التزام بعض الشركات بتسليمهم الأجهزة الكهربائية المتعاقد عليها بعد ارتفاع سعر الدولار، وتم بمخاطبة هذه الشركات وفى حالة عدم التزامها بتسليم العملاء الأجهزة سيتم تحرير محضر امتناع واحتباس السلع، وتحويل أصحابها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأضاف "عاطف يعقوب" أنه تم مخاطبة شركات السيارات التى امتنعت عن تسليم العملاء سيارتهم خلال الأيام الماضية بحجة زيادة أسعار الدولار، وقامت بالاستجابة وتسليم المواطنين السيارات، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية والجهات الرقابية لتكثيف الحملات على الأسواق خلال الفترة الحالية، للتأكد من عدم تلاعب البعض فى المنتجات أو محاولة احتكار السلع بحجة ارتفاع سعر الدولار.

كانت بعض الشركات امتنعت عن تسليم السيارات للمواطنين رغم التعاقد عليها بحجة ارتفاع سعر الدولار حيث قام جهاز حماية المستهلك بمخاطبة الشركات وتسليم العملاء سياراتهم.