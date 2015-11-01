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"سيف اليزل" ردا على سؤاله بشأن رئاسة البرلمان:"لكل مقام مقال"

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"سيف اليزل" ردا على سؤاله بشأن رئاسة البرلمان:"لكل مقام مقال" "سيف اليزل" ردا على سؤاله بشأن رئاسة البرلمان:"لكل مقام مقال"
قال اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة "فى حب "، إن المجموعة التى تعاونت من أجل تدشين القائمة منذ البداية لم يكن فى خاطرها أبداً أن تخطط لأن يكون من بينها رئيس مجلس النواب المقبل، مشدداً على أن ليس هدفه أن يكون رئيسا للبرلمان المقبل.

وأضاف "سيف اليزل" رداً على سؤال "اليوم السابع" بشأن ما إذا كان سيترشح لرئاسة البرلمان حال طلب أغلبية النواب منه ذلك من عدمه، أن هدفه الرئيسى الآن هو نجاح كل أعضاء القائمة بالبرلمان، قائلا: "أما ما سيحدث بعد ذلك، فلكل مقام مقال".
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