وفد روسى يشارك اليوم فى التحقيقات الخاصة بسقوط الطائرة الروسية بسيناء

قالت وكالة سبوتنيك الروسية إن وفدًا من سلطات الطيران المدنى الروسى، يبدأ اليوم الأحد، المشاركة فى التحقيقات الخاصة بحادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، وذلك عقب وصوله فجر اليوم على متن طائرة خاصة للمشاركة فى التحقيقات بالتنسيق مع الجانب المصرى.

وأشارت الوكالة إلى إصدار النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا باعتبار النطاق المكانى الذى يتواجد فيه حطام طائرة الركاب المدنية محل تحقيق من قبل النيابة العامة ويحظر التواجد فيه، وحظر إجراء أى تدخلات أو رفع أى أجزاء من موقع الحادث، إلا بعد انتهاء أعمال معاينات النيابة العامة واللجان الفنية المنتدبة وصدور تصريح بذلك من النيابة العامة، وذلك ضمانًا لسلامة التحقيقات.

ووصل إلى القاهرة فجر اليوم الأحد، وفد من روسيا للانضمام إلى فريق التحقيق حول الحادث بالتعاون مع السلطات المصرية، إلى جانب عدد من خبراء الإنقاذ .

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