كارثة بكل المقايس بالصور شاهد نوع جديد من محاربة الاسلام تقوم احدى الشركات بصنعه باستخدام البناطيل الجينز

نقدم لكم اليوم بالصور نوع جديد من انواع محاربة الدين الاسلامي بشكل كبير ويستهدفون هذه المرة الشباب بكافة طوائفه ومعتقداته حيث قامت شركة متخصصة فى انتاج الملابس الشبابيه بانتاج ملاين القطع من البناطيل الجينز التى عليها زغرفه اسسلامية مستعينه باسماء الله الحسنى و البسمله وايات من القران الكريم وقامت بتصديرها لالكثير من الدول العربية لتسبب اهانه كبرى لكافة الشعوب العربة والاسلامه الجدير بالذكر ان مثل امثلة تلك الملابس سببت الكثير من المشاكل الطائفيه بين المسلمين وغيرهم حيث يقوم اصحاب الديانات الاخرى بارتداء تلك الملابس دون ان يبالو بما هو مكتوب الامر الذى سبب ازعاج للكثير من المسلمين ونشب الكثير من الخلافات والمشاحنات بين الشباب وبعضهم وهذا هو ما تقصده الكثير من الدول الغربيه هى التفرقه بين شباب الدول العربيه بعضهم البعض لكي يتم تفكيك عناصر الامها لعربية بالكامل لذلك تحذير لكل الشباب والتجار لابد من مراعة تلك النقاط جيدا ولا يقوموا باستيراد او ارتداء اى ملابس دون ان يتاكدوا بما هو مكتوب عليها .

شبكةعيونالإخبارية

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