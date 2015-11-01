شاهد بالفيديو : معد برنامج صبايا الخير يقول أننا نشرنا صور فتاة المول لتكون عبرة !!

فى برنامج حضرة المواطن على فضائية العاصمة الذى يقدمه الإعلامي سيد على افاد كبير المعدين ببرنامج صبايا الخير عبد التواب شعبان فى مداخلة هاتفية ان فريق عمل البرنامج قام بعرض صور فتاة المول حتى تكون عبرة ،واضاف كبير المعدين ان الفتاة المذكورة كانت لديها علم بأن الصور سوف يتم بثها عبر البرنامج ،كما أكد ان تلك الصور وصلت لفريق الاعداد من أحد أصدقاء الفتاة ووضح ان البرنامج قرر اذاعة الصور حتى يتم معاقبة الفتاة وان تلك الصور بمثابة دليل على كذبها .

كما أكد ايضاً ان فريق عمل البرنامج بريء تماما من سرقة الصور من هاتف الفتاة ،وانها واثناء تصوير الحلقة قامت بإعطاء الهاتف لإحدى صديقتها التي كانت بانتظارها لحين الانتهاء من التصوير .

ومن الجدير بالذكر ان الإعلامية ريهام سعيد وبرنامجها الشهير صبايا الخير قد أثيرت حوله الاقاويل والاتهامات بشأن سرقة صور من على هاتف سمية الفتاة التي ظهرت فى فيديو شهير على مواقع التواصل الاجتماعي وادعت ان الشاب الذى بالفيديو كان يتحرش بها وقد لاقى هذا الفيديو انتشاراً واسعاً وهو ما دفع القنوات الفضائية لاستضافة الفتاة المذكورة ومن بين تلك البرامج كان برنامج صبايا الخير .

شبكةعيونالإخبارية

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