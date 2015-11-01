مجلس جامعة أسوان يوافق على لائحة الدراسات العليا بكلية الحقوق

قرر مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور منصور محمد كباش رئيس الجامعة، الموافقة على لائحة الدراسات العليا بكلية الحقوق.

ووافق مجلس جامعة أسوان على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور أكتوبر درجة بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا، وعددهم أربعة طلاب كلٌ بالتقدير الحاصل عليه من كليـة هندسة الطاقة (نظام قديم). وقرر المجلس الموافقة على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة.

وكذلك قرر المجلس الموافقة على منح الطالبة نرمين محمود عبد ربه ـ درجة الماجستير فى الهندسة تخصص "الهندسة الكهربية" من كلية الهندسة، من الخارج.

كذلك ناقش الأستاذ الدكتور منصور كباش مع أعضاء مجلس الجامعة سير العملية التعليمية من حيث انتظام الدراسة بكليات الجامعة والكتاب الجامعى وانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة.