مرشح دائرة منوف - سرس: لابد من إصدار قانون للقضاء على البطالة

قال محمد فتحى الهوارى مرشح دائرة منوف - سرس الليان بمحافظة المنوفية دائرة رجل الأعمال أحمد عز القديمة، إنه سيسعى إلى تحقيق مطالب دائرة منوف - سرس الليان من صرف صحى ومياه نظيفة وغيرها من الاحتياجات الأساسية التى يحتاج إليها الأهالى فى حياتهم.

وأكد الهوارى، خلال إحدى الجولات الانتخابية، أنه سيعمل دائما من أجل القضاء على البطالة، وذلك عن طريق قانون بمجلس النواب القادم يوفر للشباب فرص عمل او عائد مالى لهم فى الدولة كمثل الدول الآخر.

وأضاف المرشح لانتخابات النواب، أنه سيعمل دائما على تطبيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد، وذلك عن طريق البحث عن المشاكل التى تعانى منها الدائرة، وحلها بعمل استجوابات للجهات المسئولة عن كل مشكلة.