قشر البطاطا والأناناس يكافحان نزلات البرد ويقويان الجهاز الهضمي..كلها بقشرها واعمله شوربة

قشر البطاطا والأناناس من الكنوز المجهولة التى يغفلها الكثيرون، حالها كحال أغلب الخضراوات والفواكه، والتى تعد من المصادر الرائعة الغنية بالألياف والفيتامينات خاصة الأناناس حيث يعتبر من أفضل الفواكه، ومصدر غنى بالألياف وفيتامين C، كما يحتوى على أنزيم يسمى "بروميلين"، ولكن قشره يحتوى على مجموعة أكبر من الفوائد.

وأوضح فريق من الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، أن قشر الفواكه والخضراوات يحتوى على العديد من الفوائد والفيتامينات والمواد المهمة لصحة الجسم، وسوف نتعرف على نوعين من القشور والتى تشمل:

1- فوائد قشر البطاطا

>

• طريقة تناول قشر البطاطا

>

2- فوائد قشر الأناناس

>

• طريقة تناول قشر الأناناس

>

>معظم الناس الذين يأكلون قشر البطاطا يتمتعون بصحة جيدة، ولكن قد لا يدركون السبب، وذلك لأن فى هذا القشر قوة غذائية حقيقية، حيث إن قشر ثمرتين من البطاطا يوفر نصف السعرات اليومية الموصى بها من الألياف القابلة للذوبان والبوتاسيوم والحديد والزنك والفوسفور وفيتامين C، كما أنه يحتوى على فيتامين C أكثر من البرتقال، لذلك فهو مثالى لأى شخص يريد الوقاية من نزلات البرد.>يتم غسل البطاطا جيدًا ثم يتم وضعها فى الفرن لتكتسب اللون الذهبى ويتم تناولها بقشرها.>يعتبر قشر الأناناس مصدر غنى بالألياف وفيتامين C، كما يكمن فيه إنزيم يسمى "بروميلين"، الذى يقضى على الأنسجة البشرية الميتة الباقية فى الجهاز الهضمى، ويحمى المعدة، لكن لب الأناناس يحتوى على ضعف تركيز البروميلين من القشرة المحيطة.>يمكن أن يُفرم قشر الأناناس فى الخلاط ويضاف إلى الشوربة