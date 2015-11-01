استئناف عمليات البحث عن حطام الطائرة الروسية المنكوبة بوسط سيناء

استؤنفت بوسط سيناء، قبل قليل، عمليات البحث عن باقى حطام الطائرة الروسية فى منطقة "قرية" الجبلية بين مركزى الحسنة ونخل، وذلك بعدأان توقفت مع حلول الظلام ليلة أمس، وبدأت فرق البحث عملياتها وأكد مصدر أمنى أن الفرق تبحث عن أشلاء وحطام بين ممرات جبلية ضيقة ووديان يرجح أنها تناثرت بها، كما تواجدت فرق إسعاف طائر فى المكان.

وشارك فى عمليات البحث، فرق إسعاف من شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس، وقال مصدر بـ"إسعاف شمال سيناء"، إن 170 سيارة إسعاف تواجدت فى المكان لسرعة نقل ما يتم العثور عليه من أشلاء.

وقال اللواء سامح عيسى السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء، إنه جار الدفع بسيارات دفع مياه وخيام وتمت إقامة نقطة طبية وخدمية مجهزة فى منطقة الحادث لخدمة المشاركين فى عمليات البحث.

وواصلت بدورها الجهات الأمنية إغلاق منطقة سقوط الطائرة وعدم السماح بمرور أى أشخاص لهذا الموقع من عند المدخل الوحيد المؤدى لموقع سقوطها وهى نقطة المثلث بمنطقة طلعة البدن، وأكد مصدر أمنى أن المسموح بمرورهم هم من يقومون بعمليات البحث عن الحطام وسيارت الإسعاف والأطباء.

وشددت قوات الأمن، من عمليات التفتيش بكل الطرق المؤدية إلى مركز الحسنة بوسط سيناء، وخيم الهدوء التام على مدينة الحسنة (أقرب مدينة لموقع سقوط الطائرة)، والتى تبعد عن مكان الحادث بنحو 80 كم.

وتشهد المدينة تواصل توافد العشرات من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية المشاركين فى تغطية البحث عن حطام الطائرة المنكوبة، وقضى عدد منهم ليلتهم فى الشارع الوحيد المار بوسط المدينة وافترشوا الأرض بعدما لم يجدوا مكانا للمبيت نظرا لعدم وجود فنادق بالمدينة، كما وصل لقسم شرطة المدينة قيادات أمنية رفيعة المستوى لمتابعة الموقف.



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