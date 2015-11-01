مصدر : انتشال 175 جثة حتى الآن من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

تواصل قوات الجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع عناصر البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة والقوات الجوية عمليات انتشال جثامين ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة التى سقطت فى وسط سيناء أمس السبت.

وقال مصدر مسئول إن القوات تمكنت من انتشال 175 جثة حتى الآن، وقد تم نقلهم من خلال الاسعاف الطائر إلى مطار كبريت العسكرى، الذى يتم من خلاله نقل الجثامين إلى القاهرة، وقد تم رفع حالة الطوارئ فى مستشفيات الجيش الثالث الميدانى بالسويس ووسط وجنوب سيناء، وتم دفع احتياطيات عربات الإسعاف للمعاونة فى عمليات الإخلاء، وذلك وفق توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.

استئناف عمليات البحث عن حطام الطائرة الروسية المنكوبة بوسط سيناء

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