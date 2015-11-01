أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر : انتشال 175 جثة حتى الآن من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

Google+ Print
مصدر : انتشال 175 جثة حتى الآن من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة مصدر : انتشال 175 جثة حتى الآن من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة
تواصل قوات الجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع عناصر البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة والقوات الجوية عمليات انتشال جثامين ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة التى سقطت فى وسط سيناء أمس السبت.

وقال مصدر مسئول إن القوات تمكنت من انتشال 175 جثة حتى الآن، وقد تم نقلهم من خلال الاسعاف الطائر إلى مطار كبريت العسكرى، الذى يتم من خلاله نقل الجثامين إلى القاهرة، وقد تم رفع حالة الطوارئ فى مستشفيات الجيش الثالث الميدانى بالسويس ووسط وجنوب سيناء، وتم دفع احتياطيات عربات الإسعاف للمعاونة فى عمليات الإخلاء، وذلك وفق توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.

استئناف عمليات البحث عن حطام الطائرة الروسية المنكوبة بوسط سيناء
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365