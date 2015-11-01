هجوم شرس على عقار الأنسولين "لولانتوس" الأكثر مبيعا فى العالم

يتعرض عقار الأنسولين "لولانتوس" الأكثر مبيعا فى العالم لهجوم شرس بعد أن سقطت الشهادة التى تحميه فى الربيع الماضى .

وعقار لولانتوس من إنتاج معامل “سانوفى” الفرنسية والتى بلغت 35 مليار يورو خلال عشر سنوات، ومبيعات إضافية خلال العام الماضى بزيادة 6 مليارات يورو مما جعله يحتل المركز الخامس بين العقاقير الأكثر مبيعا فى العالم، وأحد أعمدة المجموعة الفرنسية “سانوفى” التى ارتفعت قيمة مبيعاتها خلال العام الماضى إلى 33 مليار يورو .

وقد طرحت شركة “ايلى ليلى” الأمريكية بالاشتراك مع الألمانية “بروهرنجر” عقارهما الجديد “اباساجلار” الذى تم تسويقه فى ألمانيا وبريطانيا وبيع بسعر أقل بنسبة 15% إلى 20% عن عقار “لولانتوس” الفرنسى، وبعد أن اتهمت الشركة الفرنسية “سانوفى منافستها الأمريكية “ايلى ليلى” بتزوير فى شهادة سانوفى ومواجهة الشركة الدنماركية “نوفو نورديسك” التى تحتل المركز الأول على مستوى العالم فى إنتاج عقار مرض السكر الذى هو أقل فاعلية من “لولانتوس”، ولكنه يباع بسعر أقل بنسبة 15% ويعرف باسم “لوفومير” والذى نجح فى الوصول إلى السوق الأمريكية بنسبة 25 % .

ويرى بعض الخبراء أنه فى حال تحويل 4.7 مليون مريض الذين يتناولون عقار “لانتوس” إلى عقار “لوفومير” فسوف يقتصدون 2.6 مليار دولار أى حوالى 2.53 مليار يورو، مما اضطر شركة “سانوفى” إلى تخفيض سعر عقارها بنسبة 40 % والذى كان سعره قد ارتفع فى 2014 إلى 3 آلاف 630 دولارا سنويا لكل شخص، مقابل 2035 دولارا فى 2011 وتأمل بهذه الطريقة كسب الوقت حتى تطرح عقارهما الجديد “ توجو” الذى حصل فى شهر فبراير الماضى على الضوء الأخضر من السلطات الصحية الأمريكية الذى يساعد على خفض عدد نقص السكر فى الدم الليلى .

ومن ناحية أخرى، طرحت الشركة الدنماركية “نوفو نورديسك” عقارها الجديد “تروسيبا” فى نهاية شهر سبتمبر الماضى، والذى تم تسويقه فى أوروبا، ولم يقلق هذا الشركة الفرنسية “سانوفى” التى طرحت مع العقار الجديد “توجو” ملفا يحتوى على بعض النتائج للمريض الذى يجعله يتحكم فى سكره يوميا والأمراض الناجمة عنه، وهذا ما أكده “ بيير شانل “رئيس مجموعة السكر فى “سانوفى” .

جدير بالذكر أن المسئولين فى الشركة الفرنسية “سانوفى” يبذلون قصارى جهدهم حتى لا يفقدوا مكانتهم فى السوق بخصوص عقاقير مرض السكر التى تفوقت فيها على مثيلتها وعادت إليها بأرباح طائلة، فقد طرحت عقار “ آفروسا “ الذى يعتمد على الاستنشاق ومن أجله وقعت اتفاقية ومعمل كاليفرونيا “مانكيند” ودفعت له مبلغا قدره 150 مليون دولار، حيث بلغت مبيعات هذا العقار 3 ملايين يورو فى النصف الأولى من هذا العام .

وتعلق شركة “سانوفى” الفرنسية على آخر ما توصلت إليه وهو عقار “ليكزلان” التى سوف تسوقه فى نهاية 2016 الذى يعمل على تنظيم السكر فى الدم طول اليوم وخاصة بعد وجبة الغداء وهو منافس لعقار “ زولتوفى” الذى سوف تطرحه فى نفس الوقت الشركة الدنماركية “نوفو نورديسك”.