اكتشاف "نانو أنابيب الكربون" لدى الأطفال الذين يعانون من الربو

اكتشف فريق من الباحثين الفرنسيين بالاشتراك مع زملائهم الأمريكيين /نانو أنابيب الكربون/ فى رئة 64 طفلا فرنسيا مصابين بالربو، والنانو قد يعادل واحدة من مليون فى ملليمتر، وهى تنتمى لأسرة الجسيمات الرفيعة الأقل من 2.5 ميكرومتر، واستنشاقها يزيد من خطورة أمراض الجهاز التنفسى من سرطان الرئة وأيضا أمراض القلب .

وقد وجد الباحثون أيضا أن هذه الجسيمات هى مطابقة لتلك التى تبعث من السيارات وتطير فى الهواء ولكن حتى الآن لم يتمكن الباحثون من إيجاد علاقة بين وحدة هذه الأنابيب والربو لدى الأطفال .