اكتشاف "نانو أنابيب الكربون" لدى الأطفال الذين يعانون من الربو

اكتشف فريق من الباحثين الفرنسيين بالاشتراك مع زملائهم الأمريكيين /نانو أنابيب الكربون/ فى رئة 64 طفلا فرنسيا مصابين بالربو، والنانو قد يعادل واحدة من مليون فى ملليمتر، وهى تنتمى لأسرة الجسيمات الرفيعة الأقل من 2.5 ميكرومتر، واستنشاقها يزيد من خطورة أمراض الجهاز التنفسى من سرطان الرئة وأيضا أمراض القلب .إعلان - Ads إعلان - Ads
وقد وجد الباحثون أيضا أن هذه الجسيمات هى مطابقة لتلك التى تبعث من السيارات وتطير فى الهواء ولكن حتى الآن لم يتمكن الباحثون من إيجاد علاقة بين وحدة هذه الأنابيب والربو لدى الأطفال .