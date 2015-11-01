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رئيس وحدة الإدمان: تعاطى المخدرات بالحقن يسبب تليف الأوردة والإيدز

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رئيس وحدة الإدمان: تعاطى المخدرات بالحقن يسبب تليف الأوردة والإيدز رئيس وحدة الإدمان: تعاطى المخدرات بالحقن يسبب تليف الأوردة والإيدز
لاشك أن الإدمان هو الآفة التى تتزايد نسبتها يوميًا رغم التوعية العالمية والمحلية الدائمة، إلا أن الحرب معه ما زالت الحرب الكبرى.

الدكتور عبد الرحمن حماد رئيس وحدة الإدمان بمستشفى العباسية للصحة النفسية، أكد خلال حديثه لـ"اليوم السابع" أن للإدمان مخاطر لا نهائية، إلا أن أبرزها يتجسد فى تعاطيها عن طريق الحقن، وتظهر خطورة الحقن فى مشاركة المدمنين بعضهم لبعض فى حقنة الواحدة، وهو ما يمثل بيئة مثالية وغنية للعدوى بكل الأمراض التى تنتقل عبر الدم، ويصبح المدمن السليم عرضة للعدوى من المدمن المصاب بأى مرض.

ومن بعض الأعراض المرضية والكوارث الصحية الذى يسببها التعاطى بالحقن للشخص المدمن فيعددها رئيس وحدة الإدمان بالعباسية كالآتى:

- تليف الأورد:


>ويصيب متعاطى المخدرات بالحقن، وذلك لاستخدام مادة حمضية يتم إضافتها إلى المخدرات البودرة بأنواعها لإذابتها، لتنتقل عبر الشرايين محدثة ضيق شديد وتليف مع مرور الوقت، يصل حد حقن المدمن نفسه فى الرقبة لضيق أوردة اليدين.

- الأمراض المنقولة عن طريق الدم:


>أخطرها على الإطلاق وأشهرها فيروس نقص المناعة HIV، ويبلغ الرقم العالمى لمتعاطى المخدرات عن طريق الحقن ١٣ مليونًا، ٧.١ منهم مصابون بالإيدز بسبب تعاطيهم المخدرات بالحقن، أما شمال أفريقيا والشرق الأوسط مينارا، أوردت أن عدد المتعاطين بالحقن ٧٠ ألف فى ، أما نسبة الإصابة بالايدز حسب التقرير الوطنى 10 آلاف إصابة، 39% منها بسبب التعاطى بالحقن.

- الالتهابات الكبدية b , c :


>أكثر من نصف متعاطى المخدرات بالحقن يصابون بأحد الالتهابات الكبدية ب أو سي
>عند طريق تشارك الحقن، أو انتقال العدوى من المدمن المصاب للمدمن السليم.
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مصر 365

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