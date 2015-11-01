رئيس وحدة الإدمان: تعاطى المخدرات بالحقن يسبب تليف الأوردة والإيدز

لاشك أن الإدمان هو الآفة التى تتزايد نسبتها يوميًا رغم التوعية العالمية والمحلية الدائمة، إلا أن الحرب معه ما زالت الحرب الكبرى.

الدكتور عبد الرحمن حماد رئيس وحدة الإدمان بمستشفى العباسية للصحة النفسية، أكد خلال حديثه لـ"اليوم السابع" أن للإدمان مخاطر لا نهائية، إلا أن أبرزها يتجسد فى تعاطيها عن طريق الحقن، وتظهر خطورة الحقن فى مشاركة المدمنين بعضهم لبعض فى حقنة الواحدة، وهو ما يمثل بيئة مثالية وغنية للعدوى بكل الأمراض التى تنتقل عبر الدم، ويصبح المدمن السليم عرضة للعدوى من المدمن المصاب بأى مرض.

ومن بعض الأعراض المرضية والكوارث الصحية الذى يسببها التعاطى بالحقن للشخص المدمن فيعددها رئيس وحدة الإدمان بالعباسية كالآتى:

- تليف الأورد:

- الأمراض المنقولة عن طريق الدم:

- الالتهابات الكبدية b , c :