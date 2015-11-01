أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تدخين الحشيش والماريجوانا يسبب السكتة الدماغية

Google+ Print
تدخين الحشيش والماريجوانا يسبب السكتة الدماغية تدخين الحشيش والماريجوانا يسبب السكتة الدماغية
كشفت الدراسة التى أجراها فريق من الباحثين فى جامعة /بوردو/ الفرنسية من خلال التحليل الذى أجرى على حالات السكتة الدماغية التى أصيب بها المرضى أقل من 45 عاما فى الفترة من 2005 وحتى 2014 على حوالى 334 مريضا أن 58 منهم كانوا يدخنون الحشيش.

وأشار الباحثون إلى أن السكتة الدماغية الناتجة عن خلل فى الشريان على مستوى الجمجمة ظهر بصورة أكبر لدى مدخنى الحشيش عن غير المدخنين بنسبة 45% مقابل 4%، وعلى العكس فإن المدخنين هم أقل عرضه لسده فى صمام القلب من غيرهم بنسبة 14% مقابل 29%.

وكانت دراسة قد أجريت فى نيوزيلاندا فى 2013 قد أثبت العلاقة الخطيرة بين مستهلكى الماريجوانا والسكتة الدماغية، وأنها ضعف مصابى تناول الحشيش.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365