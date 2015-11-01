تدخين الحشيش والماريجوانا يسبب السكتة الدماغية

كشفت الدراسة التى أجراها فريق من الباحثين فى جامعة /بوردو/ الفرنسية من خلال التحليل الذى أجرى على حالات السكتة الدماغية التى أصيب بها المرضى أقل من 45 عاما فى الفترة من 2005 وحتى 2014 على حوالى 334 مريضا أن 58 منهم كانوا يدخنون الحشيش.

وأشار الباحثون إلى أن السكتة الدماغية الناتجة عن خلل فى الشريان على مستوى الجمجمة ظهر بصورة أكبر لدى مدخنى الحشيش عن غير المدخنين بنسبة 45% مقابل 4%، وعلى العكس فإن المدخنين هم أقل عرضه لسده فى صمام القلب من غيرهم بنسبة 14% مقابل 29%.

وكانت دراسة قد أجريت فى نيوزيلاندا فى 2013 قد أثبت العلاقة الخطيرة بين مستهلكى الماريجوانا والسكتة الدماغية، وأنها ضعف مصابى تناول الحشيش.

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