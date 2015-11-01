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الأهلي يواجه بتروجيت من أجل إنجاز لم يتحقق منذ 10 سنوات

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الأهلي يواجه بتروجيت من أجل إنجاز لم يتحقق منذ 10 سنوات الأهلي يواجه بتروجيت من أجل إنجاز لم يتحقق منذ 10 سنوات

يدخل الأهلي يوم الأحد مباراة الجولة الثالثة من الدوري المصري أمام بتروجيت، من أجل تحقيق إنجاز لم يحدث منذ موسم 2005-2006.

الأهلي يريد تحقيق الفوز على فريق الصقر أحمد حسن، من أجل الوصول للنقطة رقم 9 بعد عبور عقبتي طلائع الجيش 1-0 وغزل المحلة 2-0.

وإذا نجح الأهلي في تحقيق الفوز، ستكون هذه المرة الأولى التي ينتصر فيها الفريق الأحمر في أول 3 جولات من مسابقة الدوري منذ موسم 2005-2006.

ونتحدث هنا عن 3 جولات متتالية في جدول ترتيب الدوري، بعيدا عن المباريات المؤجلة.

وفي موسم 2005-2006، توج الأهلي بلقب الدوري تحت قيادة مانويل جوزيه بدون هزيمة. حيث حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل 3 مرات.

والآن بعد 10 سنوات، يسير الأهلي بخطى ثابتة تحت قيادة مدرب برتغالي آخر هو جوزيه بيسيرو من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالي مع الفريق الأحمر.

بصمة بيسيرو

بعيدا عن الأرقام الخاصة، يريد جوزيه بيسيرو أن يواصل تقديم نفسه بأفضل صورة ممكنة لجماهير الأهلي. بعدما أنهى الجولة الثانية في صدارة الدوري.

فسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قال عقب الفوز على غزل المحلة في الجولة السابقة إن بيسيرو لم يقدم كل ما لديه مع الأهلي، حيث لعب الفريق مباراتين خلال أسبوع واحد بعد توليه المهمة رسميا.

لذلك، ستكون فترة توقف الدوري مفيدة جدا لبيسيرو الذي يرى مسؤولو الأهلي أنفسهم أنه يحتاج إلى الوقت لتظهر لمساته مع الفريق.

الأهلي سيلعب مع للمقاصة في الجولة الرابعة قبل فترة توقف الدوري، وبعدها سيجد بيسيرو الوقت الكافي للدخول مع لاعبيه في معسكر إعدادي خاص.

اكتساح أحمر

هناك دافع جيد آخر يدخل به الأهلي المباراة، حيث يتمتع بسجل خال من الهزائم أمام بتروجيت في مواجهات الفريقين في الدوري.

فلم يسبق لبتروجيت الفوز على الأهلي في أي مناسبة من صعوده للدوري الممتاز في 2006.

ففاز الأهلي في 10 مناسبات على بتروجيت في الدوري، وتعادل الفريقان 4 مرات.

وكانت النتيجة الأكبر في تاريخ لقاءات الفريقين 4-0، وفاز بها الأهلي 3 مرات، أخرها في مباريات الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري 2013-2014.

وتغلب الأهلي على الفريق البترولي في كأس مصر في 3 مناسبات، أخرها في سبتمبر الماضي.

بتروجيت المختلف

تواجه الفريقان في نصف نهائي كأس مصر، وحول الأهلي تأخره بهدف إلى فوز 3-1. ولكن الأمور اختلفت الآن.

بالنسبة للأهلي، فالمدرب بات جوزيه بيسيرو وليس فتحي مبروك.

أما أحمد حسن المدير الفني لبتروجيت، فله وجهة نظر أخرى بعد الفوز على سموحة 3-0 في الجولة السابقة، فيقول: "فريق بتروجيت الآن مختلف عن الفريق الذي قابل الأهلي في سبتمبر الماضي، فقد انسجم اللاعبين أكثر وظهر بصمات الجهاز الفني على المجموعة".

كما يمتلك الصقر خطة خاصة من أجل إيقاف نجوم الأهلي، وعلى رأسهم رمضان صبحي.

وأوضح "حين سيقع بتروجيت تحت ضغط الأهلي، سيجد الفريق الأحمر منا دفاعا كوحدة واحدة. كلنا متراجعون، كلنا نغلق خطوطنا أمام المنافس".

وأفاد "ثم تأتي هنا التعليمات الفردية. هنا يعرف كل لاعب في بتروجيت قدراته منافسه في الأهلي وكيف يمكن إيقافه".

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