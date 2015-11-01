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جنايات الزقازيق تنظر اليوم محاكمة عادل حبارة فى قضية قتل مخبر بالشرقية

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جنايات الزقازيق تنظر اليوم محاكمة عادل حبارة فى قضية قتل مخبر بالشرقية جنايات الزقازيق تنظر اليوم محاكمة عادل حبارة فى قضية قتل مخبر بالشرقية
تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الإرهابى عادل حبارة لاتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى.

كانت النيابة العامة قد أحالت الإرهابى عادل محمد إبراهيم والشهير بـ"عادل حبارة" فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدما فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة بخارية.

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