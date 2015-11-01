خوليو إيغليزياس وجان ماري رياشي في عمل مشترك... يأتي بالعكس!

بدأت الإذاعات اللبنانية والعربية والعالمية ببث العمل الغنائي الجديد المتجدّد لنجم الغناء الرومانسي العالمي خوليو إيغليزياس، وهو عمل مشترك بينه وبين الفنان المؤلّف الموسيقي اللبناني جان ماري رياشي.

فقد أعاد رياشي توزيع الأغنية الفرنسية الشهيرة لخوليو Je n’ai pas change بتوزيع شرقي خالص، مع تعديل بسيط بالنغمة لغناء خوليو، حيث جعله يغنّي أغنيته الشهيرة هذه المرّة بنغمة معدّلة، تطابق مقام الحجاز وتجعل من الأغنية أغنية شرقية خالصة. وقد أصبحت تشبه صوت وإحساس خوليو الشرقي الإسباني ذو الجذور الأندلسية.

وقد نقلت إدارة شركة "سوني" العالمية الموزّعة الحصرية لهذا العمل في العالم، عن خوليو إيغليزياس إعجابه الشديد بالنتيجة التي سمعها بعد إنجاز العمل بشكله النهائي.

وقد بدأت الإذاعات اللبنانية منذ يومين بث الأغنية، في حين أطلق جان ماري رياشي اليوم السبت كامل ألبومه الجديد "بالعكس – 2" بأغانيه ومعزوفاته المتنوّعة، في متاجر "فيرجين"، ليعود ويحتفل بإطلاقه قريباً، مع الصحافة اللبنانية بحضور عدد من نجوم الغناء المشاركين فيه.

وقد أكّد الفنانون عاصي الحلاني ولارا إسكندر وعبير نعمه حضورهم حفل الإطلاق بحضور الصحافة اللبنانية، وعاصي شارك في الألبوم بأغنية "هللو دوللي" بالعربية، والمأخوذة عن أغنية الأميركي الراحل لويس أرمسترونغ الشهيرة، في حين تغنّي عبير نعمه بإحساس جميل الأغنية الفولكلورية الشهيرة "هالأسمر اللون" بتوزيع موسيقي مختلف عن المسموع سابقاً. والمعروف أن في الألبوم أيضاً أغنيات عالمية شهيرة لنجوم عالميين، أعاد جان ماري توزيعها بطريقته المختلفة، وغناها كل من عاصي الحلاني ويارا وخوليو إيغليزياس وجون ليجند وعبير نعمه ولارا اسكندر وباسم رزق، بالإضافة لأغنية أداها جان ماري رياشي بصوته لأوّل مرّة. وهو الذي وزّع في الألبوم أيضاً مجموعة من أجمل المقطوعات الموسيقية الشهيرة. وقد كتب كلمات الأغاني العربية الشاعر الكبير نزار فرنسيس. و"بالعكس-٢" من إنتاج شركة JMR - جان ماري رياشي توزعه في العالم شركة سوني.