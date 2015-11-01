بالفيديو: محمد الريفي يشكر محبيه

شكر محمد الريفي نجم "إكس فاكتور" محبيه في العالم العربي، في فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك بمناسبة مليون مشاهدة في ظرف أسبوع.



وتفاعلت نسبة كبيرة من محبيه مع الفيديو متمنين له التوفيق في المستقبل مع انتقاء الكلمات والألحان كما جاء في بعض التعاليق .



يذكر أن دويتو "هيجنني" الذي جمع بين الفنان السويدي من أصل مغربي إيلام جاي و محمد الريفي، هو من كلمات المصري أمير طعيمة و لحن الأغنية ووزعها إيلام نفسه .



يشار إلى أن مجموعة من الفنانين من بينهم محمد كريم عبد العزيز، منة عرفة، والفنانة اللبنانية نادين صعب عبروا في تدوينات لهم عن إعجابهم بالفيديو الكليب، ونصحوا متتبعيهم بمشاهدته.

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