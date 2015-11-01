أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: محمد الريفي يشكر محبيه

Google+ Print
بالفيديو: محمد الريفي يشكر محبيه بالفيديو: محمد الريفي يشكر محبيه

الأحد 01-11-2015 02:08

شكر محمد الريفي نجم "إكس فاكتور" محبيه في العالم العربي، في نشره على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك بمناسبة مليون مشاهدة في ظرف أسبوع.


وتفاعلت نسبة كبيرة من محبيه مع الفيديو متمنين له التوفيق في المستقبل مع انتقاء الكلمات والألحان كما جاء في بعض التعاليق .


يذكر أن دويتو "هيجنني" الذي جمع بين الفنان السويدي من أصل مغربي إيلام جاي و محمد الريفي، هو من كلمات المصري أمير طعيمة و لحن الأغنية ووزعها إيلام نفسه .


يشار إلى أن مجموعة من الفنانين من بينهم محمد كريم عبد العزيز، منة عرفة، والفنانة اللبنانية نادين صعب عبروا في تدوينات لهم عن إعجابهم الكليب، ونصحوا متتبعيهم بمشاهدته.

 

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد

فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"