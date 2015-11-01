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نيكول سابا: ريهام سعيد مريضة نفسياً ولهذه الأسباب لم أصافح سيرين عبد النور

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نيكول سابا: ريهام سعيد مريضة نفسياً ولهذه الأسباب لم أصافح سيرين عبد النور نيكول سابا: ريهام سعيد مريضة نفسياً ولهذه الأسباب لم أصافح سيرين عبد النور

الأحد 01-11-2015 03:05

تستضيف اليوم السبت الإعلامية راغدة شلهوب في حلقة جديدة من برنامج 100 سؤال على قناة "الحياة" النجمة اللبنانية نيكول سابا.

نيكول اعترفت خلال الحلقة بعمرها الحقيقي لأول مرة، واعترفت أيضاً أنها خضعت لجراحة التجميل 3 مرات، وأكدت تفوق تامر حسني على في التمثيل والغناء، بينما رفضت الإعلان عن إسم مرشحها لرئاسة الجمهورية اللبنانية، ووضحت حقيقة موقفها من ثورة 25 يناير، وأكدت أن الإنترنت سبب خراب الوطن العربي، وأن ريهام سعيد تحتاج الى طبيب نفسي.

وكشفت نيكول حقيقة تعمدها عدم مصافحة سيرين عبد النور في المطار، واعترفت أن بعض الفنانين يتحايل ويشتري معجبين على مواقع التوصل الاجتماعي بينما رفضت هذا السلوك.

وتطرقت نيكول إلى حياتها الشخصية، وأكدت ان زوجها يوسف الخال هو أفضل ممثل في لبنان، بينما اعتبرت إبنتها خط أحمر أمام الإعلام.

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سيدتي

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