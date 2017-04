ميريل ستريب تنال الجائزة الأكبر في حفل الـ BAFTA

أقيم مساء الجمعة حفل توزيع جوائز BAFTA Britannia Awards للعام 2015، داخل فندق Beverly Hilton في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

هذا الحفل ضم نخبة من أبرز وألمع نجوم هوليوود، الذين كرموا بجوائز عن مسيرتهم الناجحة في مجال السينما.

وخلال السهرة، فازت الممثلة الأمريكية Meryl Streep البالغة من العمر 66 عاماً، بجائزة Stanley Kubrick لأدوارها المميزة في عالم السينما، وهي الجائزة الأكبر والأهم ضمن جوائز الأكاديمية البريطانية BAFTA .

ومن النجوم الذين تسلموا جوائز تكريمية أيضاً: Robert Downey و Harrison Ford و Amy Schumer و Sam Mendes و Saoirse Ronan و Orlando Bloom وغيرهم...

يشار إلى أن Meryl Streep التي كرمت العام الماضي بوسام الحرية الأمريكي، شاركت مؤخراً في تمويل مبادرة لدعم كاتبات السيناريو، في مجال يهيمن عليه الرجال، وأطلقت هذه المبادرة التي تديرها مؤسسة "The New York Women in Film and Television "، في مهرجان ترايبيكا السينمائي.

