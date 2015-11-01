مباحث الأحكام تضبط 4 هاربين من أحكام قضائية بإجمالى 49 سنة سجن

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حملة تفتيشية موسعة، استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط "أحمد. إ. إ" 25 سنة كهربائى، ومقيم فى حلوان، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، و"تامر. م. ا" 30 سنة عاطل والمحكوم عليه فى قضيتين مخدرات بالسجن 11 سنة، و"محمد. ف. ص" 32 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى قضية سرقة بالسجن 10 سنوات، و"حمدى. م. م" 27 سنة عاطل والمحكوم عليه فى قضية مخدرات بالسجن 3 سنوات، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم لجهات التحقيق.