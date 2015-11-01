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كلية الآداب بالمنصورة تنظيم اليوم ندوة عن دور الشباب فى المشاركة السياسية

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كلية الآداب بالمنصورة تنظيم اليوم ندوة عن دور الشباب فى المشاركة السياسية كلية الآداب بالمنصورة تنظيم اليوم ندوة عن دور الشباب فى المشاركة السياسية
تنظم كلية الآداب بجامعة المنصورة اليوم الأحد، ندوة بعنوان "دور الشباب فى المشاركة السياسية فى المرحلة القادمة" بمدرج الدكتور أحمد لطفى السيد، الساعة 11 ظهرًا، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى، رئيس الجامعة، وتنظيم الدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية.

يحاضر فى الندوة الدكتور عبد العال عبد الرحمن، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة، والدكتور رياض الرفاعى أستاذ التاريخ الحديث، وتناقش دور الشباب خلال المرحلة المُقْبِلة، ودورهم فى المشاركة السياسية، وكذلك دورهم فى الانتخابات البرلمانية.

تأتى الندوة فى إطار خطة الجامعة لعقد الندوات التثقيفية للطلاب، والعمل على إثراء المعلومات الثقافية السياسية والعامة، وكذلك بناء الشخصية للطالب.
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