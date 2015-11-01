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نائب برلمانى بالبحيرة يطالب بتحسين الخدمات الطبية بمستشفى "إدكو" العام

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نائب برلمانى بالبحيرة يطالب بتحسين الخدمات الطبية بمستشفى "إدكو" العام نائب برلمانى بالبحيرة يطالب بتحسين الخدمات الطبية بمستشفى "إدكو" العام
طالب محمد زين الدين، النائب البرلمانى الفائز بالبحيرة، وزير الصحة والمحافظ بالتدخل الفورى لتحسين الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى إدكو العام.

وقال زين الدين فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن سوء الإدارة داخل المستشفى، دفع عدد من الأطباء فى الدخول فى إضراب عن العمل وتنظيم فعاليات احتجاجية.

وأوضح أن أهم أولوياته داخل البرلمان، فَتْح ملفات المستشفيات الحكومية خاصة مستشفيات رشيد وإدكو وأبو حمص، مضيفا أن تقديم الخدمات الطبية هو دور أساسى للدولة وعدم وجوده تهديد للسلم الاجتماعى.

وكان عدد من الأطباء بمستشفى إدكو العام بالبحيرة قد دخلوا فى إضراب عن العمل احتجاجًا على اعتداء بعض أهالى المرضى عليهم خلال أدائهم لعملهم وكذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية.

وأدى الإضراب إلى حالة من الارتباك داخل المستشفى خاصة بقسم الاستقبال والطوارئ، كما تم استدعاء بعض الأطباء من إجازتهم لسد العجز بعد إعلان الإضراب وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة للسيطرة على الأوضاع وإقناع الأطباء بإنهاء الإضراب مع وعدهم بالاستجابة إلى مطالبهم المشروعة.

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مصر 365