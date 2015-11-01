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بالصور.. 500 طفل يشاركون فعاليات مشروع تنشيط القرى المحرومة بالغربية

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 أشرف فرج

استكملت الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة فعاليات مشروع تنشيط القرى المحرومة، تحت شعار"حقك مسؤوليتنا"، لمرحلته السادسة للسنة الرابعة على التوالي بقرية "شقرف" التابعة لمحافظة الغربية. وحضرت عزة الدري رئيس الإدارة المركزية الطلائع والدكتورة عزة امين مدير عام الموهوبين والمبدعين ، بمشاركة منى المنياوي رئيس إذاعة الشباب والرياضة . وشارك ما يقرب من 500 طليع من أبناء القرية في الأنشطة الرياضية والفنية التي نفذتها الوزارة. و شملت تنفيذ العاب ترويحية وأنشطة رياضية وتقديم عروض رياضية لفرق العروض الرياضية. كما تضمنت الفعاليات ورش عمل فنية للرسم وتنفيذ جدارية بالرسم على القماش بمشاركة اتوبيس الفن الجميل وندوات صحية عن التوعية ضد مرض فيروس سي. واختتم اليوم بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة الثقافية من أبناء القرية.
 

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