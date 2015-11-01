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الحل السحرى لتجنب مشاكل القولون..تناول سمك وخضار وفاكهة وإبتعد عن"الدهون"

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الحل السحرى لتجنب مشاكل القولون..تناول سمك وخضار وفاكهة وإبتعد عن"الدهون" الحل السحرى لتجنب مشاكل القولون..تناول سمك وخضار وفاكهة وإبتعد عن"الدهون"
يشكو الكثيرون من مشكلات بالقولون، وهذا يجعلهم يعانون من آلام شديدة بالبطن وانتفاخات، وقد يتطور الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك.
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القولون يتأثر سلبًا بالغذاء الملىء بالدهون
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ويعد الغذاء من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بأمراض القولون، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية الحديثة، وأشارت إلى أن تناول الأطعمة الغذائية الغنية بالدهون من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بأمراض القولون المختلفة.

ما هو القولون؟
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وحول هذا أكدت الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن القولون من أهم أجزاء المعدة، حيث إنه يعد من أجزاء القناة الهضمية أو الأمعاء الغليظة، ويساعد على إتمام عملية الهضم بشكل جيد بدون التعرض لعسر الهضم.

مشاكل القولون يمكن حلها فيتامين "ب"
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ولذلك أكدت استشارى السمنة والنحافة، أن الأطعمة الغنية بفيتامين "ب" من أهم الأطعمة التى تساعد فى الحفاظ على صحة القولون، وتحد من تعرضه أو إصابته بالعسر الهضمى أو الانتفاخ أو سرطان القولون ما أشبه ذلك.

الأسماك والفواكه تجنب مشاكل القولون
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والجدير بالذكر أن الأطعمة الغنية بفيتامين "ب"، هى الأسماك والفواكه والخضراوات والمكسرات، ولذا ينصح بالإكثار من تناولها، تجنب الإصابة بمشاكل القولون.

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مصر 365

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