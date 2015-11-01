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تطعيم الحصبة الألمانى مش بس للأطفال.. لو بتفكرى فى الحمل خديه

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تطعيم الحصبة الألمانى مش بس للأطفال.. لو بتفكرى فى الحمل خديه تطعيم الحصبة الألمانى مش بس للأطفال.. لو بتفكرى فى الحمل خديه
هناك قائمة طويلة تضم أسباب تعرض الحوامل للإجهاض، منها الأسباب المرضية والخلقية، ومنها ما يرجع لعوامل خاصة بالمرأة، أو مشاكل متعلقة بالحيوان المنوى للرجل، كارتفاع نسبة تشوهات الحيوانات المنوية.

الإصابة بالفيروسات تعد من أهم الأسباب التى تؤدى لتعرض الحوامل للإجهاض، وهناك أنواع معينة من الفيروسات تعد الأقوى فى تأثيرها على فرص اكتمال الحمل، وتعرض الجنين للتشوه.

فى السطور التالية تؤكد الدكتورة تيسير كامل عيادة أستاذ التحاليل وأمراض الدم بطب عين شمس، أن فيروس الحصبة الألمانى من أخطر الفيروسات التى يمكن أن تتعرض لها المرأة فى فترة الحمل.

توضح تيسير أن إصابة الحوامل بفيروس الحصبة الألمانية يؤدى إلى تشوهات شديدة بالأجنة، وجميع تلك الحالات تتعرض للإجهاض المبكر أو الإجهاض فى النصف الثانى من الحمل، وفى حالة اكتمال الحمل لأكثر من تلك المدة، لا ينجو الجنين وغالبًا يتوفى بعد دقائق قليلة من الولادة، موضحة أن الإصابة بهذا الفيروس تؤدى إلى تشوهات شديدة وعنيفة للغاية فى تكون أطراف الأجنة، وعضلة القلب والجهاز العصبى، وهو ما يستحيل معه استكمال النمو.

لذلك تشدد تيسير على أنه فى حالة التخطيط للحمل يجب أن تجرى المرأة تحليل دم للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس الحصبة الألمانى، والتأكد من تلقيها هذا المصل فى مرحلة الطفولة، وفى حالة عدم تلقيها للتطعيم يجب أن تأخذ جرعة من مصل الحصبة الألمانى قبل الحمل بثلاثة أشهر، ولا يجب تعاطيه أثناء الحمل.

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مصر 365