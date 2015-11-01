ضبط 855 مخالفة متنوعة فى حملة أمنية بقيادة مدير أمن الفيوم

تمكنت حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم من ضبط 855 قضية متنوعة فى مجالات (مرور- وتموين- ومرافق)، وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى، وضباط وحدة مباحث التموين وضباط إدارة مرور الفيوم وضباط شرطة المرافق والقوات النظامية والبحثية مدعمة بمجموعات من قوات الأمن.

وتمكنت الحملة من ضبط السيارة رقم 1533 ف أ د قيادة "محمد ع" 26 سنة سائق محملة بـ 360 كيلو كبدة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط (25) كيلو رنجة منتهية الصلاحية.

وبمواجهة السائق اعترف بأن المضبوطات ملك "محمد ر م" صاحب ثلاجة لحوم مجمدة بناحية العرضى دائرة قسم الفيوم، وتحرر عن الواقعة، المحضر رقم 39759 جنح قسم الفيوم، وجار العرض على النيابة.

كما تم خلال الحملة رفع (15) حالة إشغال طريق، و6 حالات إزالة، وتم تنفيذ (25) حالة تجنيب وتنظيم، وتم ضبط (16) مخالفة انتظار خاطئ و(5) سيارات متروكة، و(12) سيارة بدون رخصة تسيير، و(23) سيارة بدون رخصة قيادة، و23 سيارة بدون لوحات وسيارة أجرة زيادة، و(30) سيارة سرعة رادار، و(14) دراجة بخارية بدون رخصة تسيير، و(26) دراجة بخارية بدون رخصة قيادة، و(23) دراجة بخارية بدون لوحات، و6 دراجات متروكة، و(115) سحب تراخيص، و(277) تصالح فورى، و(284) مخالفة متنوعة، وبلغ إجمالى المخالفات (855).