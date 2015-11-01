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"مرور القاهرة" يحرر 1036 مخالفة لسيارات النقل الثقيل

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"مرور القاهرة" يحرر 1036 مخالفة لسيارات النقل الثقيل "مرور القاهرة" يحرر 1036 مخالفة لسيارات النقل الثقيل
تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، من تحرير مخالفات لـ1036 سيارة نقل ثقيل تسير بشوارع العاصمة وتخالف قرار المحافظ بمنع دخولها للقاهرة خلال 20 يوما، والتى تتسبب فى كثافات مرورية عالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.

وأكد العميد سيد عثمان مدير العلاقات العامة للمرور، فى تصريحاتٍ له، أن الحملات مستمرة على مداخل العاصمة التى تجوب 4 مناطق الحدودية لمحافظة القاهرة، وتشمل المنطقة الشمالية كورنيش النيل الزراعى المتجه إلى القاهرة، والمناطق الشرقية وتشمل طريقى الإسماعيلية والسويس المتجهان إلى القاهرة، والمناطق الجنوبية وتشمل مدخل المعادى ومنطقة المجزر الآلى.
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