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أسامة هيكل: ليس لى مصلحة فى انتقاد قانون الصحافة و"إن كان عاجبهم يشربوه"

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أسامة هيكل: ليس لى مصلحة فى انتقاد قانون الصحافة و"إن كان عاجبهم يشربوه" أسامة هيكل: ليس لى مصلحة فى انتقاد قانون الصحافة و"إن كان عاجبهم يشربوه"
قال أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، إن تصريحاته حول القانون الموحد للصحافة والإعلام جاءت ردا على سؤال:"إن يحيى قلاش نقيب الصحفيين بيردد إنى بعطل القانون"، متابعا: "أنا ماليش مصلحة، لكن الإعلام ما يفضلشى بالوضع ده".

وأضاف هيكل لـ"اليوم السابع": "إذا كان عاجبهم القانون يطلعوه ولن أقبل المزايدات وتصريحاتى جاءت ردا على سؤال مصطفى بكرى بأن يحيى قلاش بيقولى إنى أسعى لتعطيل القانون، لم يكن لدى كلمة على وطلب منى مهمة وأعددتها مع نخبة محترمة أنا أصغر واحد فيهم".

وتابع:"إذا كان عاجبهم القانون وعاوزين يعطوا المجلس الأعلى الصلاحيات كاملة يشربوه ويطلعوا القانون".

يذكر أن أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، أكد خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى، فى برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه أول من نادى بقانون للتشريعات الإعلامية، وعقب الدستور الحالى وإقراره من 3 جهات منوطة بمحاسبة جهات الإعلام وتنسيق العمل بها، وأصدر رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب قرارا بتشكيل لجنة لوضع التشريعات الإعلامية مؤلفة من ممثلى كا وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية.

وأضاف هيكل، أن هناك العديد من الأصوات خرجت معترضة على أن الحكومة هى التى صاغت تلك التشريعات، لافتاً إلى أن تلك القوانين مسئولية المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين.

وأكد وزير الإعلام الأسبق، أن نقابة الصحفيين عطلت التشريعات لمدة 3 شهور وبعدها خرجت بالقانون الموحد للإعلام الذى يعد بمثابة "استهانة" و"لا يخرج من تلامذة إعلام ونستطيع أن نطلق عليه قانوناً كوميدياً".


>بالفيديو.. أسامة هيكل: لدينا فوضى فى الإعلام والراقصات يقدمن البرامج

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