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بالفيديو.. شاب يهدد والده بسكين بسبب أجرة حافلة

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بالفيديو.. شاب يهدد والده بسكين بسبب أجرة حافلة بالفيديو.. شاب يهدد والده بسكين بسبب أجرة حافلة
سيطرت الشرطة فى مدينة «قوييانغ» الصينية على شاب يحمل سكينا فى يده محاولا قتل والده.

ظهر شاب يبلغ عمره 16 عاما فى مقطع على موقع يوتيوب وهو يهدد والده الذى يعمل سائق حافلة بسكين بعد أن رفض ركوبه على متن الحافلة مجانا دون أن يدفع أجرته.

ووفقا للتقارير المحلية تم استدعاء الشرطة وظهر الشاب وهو يصرخ فى الشرطة حيث رفض إعطاءهم السكين، وبعد أن فشلوا فى إقناعه نفذت الشرطة هجومها مباغتا وخطفت السكين من يده.
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