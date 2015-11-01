أتعرفون ماذا يحدث عندما تغلفوا اصابعكم بورق الالومنيوم؟عندما تعرفون السبب ستفعولون ذلك كل يوم!

يعد ورق الالومنيوم من الاشياء المهمة والمتواجدة فى كل منزل لان له أستخدامات كثيرة فى المطبخ ،ولكن هل الالومنيوم لا يستخدم الا فى المطبخ فقط ؟ لا

قد أثبت المعاجون الصينيون أن ورق الالومنيوم له قدرة على تخفيف الاوجاع عند تغليف بعض المناطق بالجسم فعند تغليف اصابعكم بورق الالومنيوم اذا شعرتم بألم فى اياديكم ،كما يمكنكم ايضا اذا شعرتم بألم فى العنق أو الركبتين أو الكعبين أو حتى الذراع كلة فبنفس الطريقة يتم العلاج بأذن الله .

وهذة الطريقة تكون ناجحة بسبب أن التيار الحيوى الذى يمر بالنقاط التى تم تنشيطها بيوجيا فى جسمنا تنعكس وتعود حيث أتت فلهذا السبب يتم التخلص من الاوجاع بتغليف المناطق التى تؤلمك بورق الالومنيوم .

طريقة الاستخدام / اقطعوا شريحة مناسبة للمكان المراد تغليفة ثم غلفوها جيدا وثبتوها بواسطة ضمادة.

*ورق الالومنيوم له خاصية مضاد لألتهاب فيكون فعال جدآ للالام المفاصل والالام الظهر والرقبة والركبتين كما يساعد فى التئام الجروح بعد العمليات الجراحية .

يقول المعالجون الصينيون أن ورق الالومنيوم أن هذا العلاج يفيد ايضآ فى حالات النقرس .

*يمكنكم استخدام الالومنيوم بتغليف اقدامكم وذراعكم وأى مكان تشعرن بألم به.

*فى حالة علاج الالام المفاصل غلفو ا المكان المؤلم بورق الالومنيوم من الليل حتى الصباح ستشعرون بتحسن بأذن الله.

شبكةعيونالإخبارية

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