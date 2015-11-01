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موعد مباراة الأهلى و بتروجيت … و القنوات الناقلة للمباراة … و التشكيلة المتوقعة

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موعد مباراة الأهلى و بتروجيت … و القنوات الناقلة للمباراة … و التشكيلة المتوقعة موعد مباراة الأهلى و بتروجيت … و القنوات الناقلة للمباراة … و التشكيلة المتوقعة

يلعب النادى الأهلى ضد نادى بتروجيت يوم الأحد اليوم الساعة الخامسة عصرا ،ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم ،نادى الأهلى صاحب المعنويات المرتفعة خصوصا بعد فوزة على زعيم الفلاحين غزل المحلة الأسبوع الفائت، بهدفين دون رد عن طريق عبد الله السعيد و ماليك إيفونا ، أما بالنسبة إلى بتروجيت فقد فاز على سموحة السكندرى بثلاثة أهداف دون رد .

تذاع المباراة على قناة نايل سبورت الرياضية ،و قناة الحياة، و قناة TEN .

المدير الفنى البرتغالى جوزية بيسيرو ،مع انة لم يتعرف على إمكانيات اللاعبين إلا أنة يسعى للوصول إلى التشكيل المثالى ،و فرض أسلوب لعبة على اللاعبين إلا أنه من المتوقع أن يدفع بتشكيل كالأتى :

حراسة المرمى : شريف إكرامى .

خط الدفاع : محمد نجيب و أحمد حجازى (قلبى دفاع) ،و صبرة رحيل (ظهير أيسر) ،و أحمد فتحى (ظهير أيمن).

خط الوسط : رمضان صبحى ،و مؤمن زكريا ،و عبد الله السعيد ،و حسام عاشور ،و حسام غالى .

خط الهجوم : ماليك إيفونا .

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