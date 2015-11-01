عريس يرمى عروسته ليلة الصباحية من الدور الرابع تعرف على السبب

قام عريس مصري في ليلة الصباحية برمي عروسته من الدور الرابع ، بسبب أنه أكتشف أنها ليست عذراء ، و قامت قوات الأمن في محافظة القاهرة بالقبض علية ، بعد تقديم الجيران بلاغا يفيد بسقوط عروسه في ليلة صباحتها من الدور الرابع ، و فعلا انتقلت قوات الأمن و قامت بالقبض على زوجها الذى أعترف بأنة هو من قام بذلك .

و أفادت التحقيقات أن العروس توفيت في الحال بعد سقوطها في الشارع ، و بالتحقيق مع زوجها الذي يعمل موظف في شركة الكهرباء ، أنة تزوجها على أساس أنها فتاه بكرا ، و لكن بعد الزواج تبين أنها ليست بكرا فما كان منه إلا أن يفعل ذلك .

هاجم معظم رواد المواقع الاجتماعي الزوج ، و قالوا بأن كان عليه بدلا من قتلها أن يطلقها و يخبر أهلها و يسترد المهر و الهدايا و كل شئ ، و لكن ليس له حق قتلها فذلك لا يجوز شرعا ولا قانونا ، فيما قال أحدهم أنة كان يمكن أن يسترها ولا يفضحها ، و أن يمكن السبب في ذلك شئ تعرضت له ، فكان يتوجب علية العرض على الأطباء أولا لمعرفة السبب .

شبكةعيونالإخبارية

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