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عريس يرمى عروسته ليلة الصباحية من الدور الرابع تعرف على السبب

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عريس يرمى عروسته ليلة الصباحية من الدور الرابع تعرف على السبب عريس يرمى عروسته ليلة الصباحية من الدور الرابع تعرف على السبب

قام عريس مصري في ليلة الصباحية برمي عروسته من الدور الرابع ، بسبب أنه أكتشف أنها ليست عذراء ، و قامت قوات الأمن في محافظة القاهرة بالقبض علية ، بعد تقديم الجيران بلاغا يفيد بسقوط عروسه في ليلة صباحتها من الدور الرابع ، و فعلا انتقلت قوات الأمن و قامت بالقبض على زوجها الذى أعترف بأنة هو من قام بذلك .

و أفادت التحقيقات أن العروس توفيت في الحال بعد سقوطها في الشارع ، و بالتحقيق مع زوجها الذي يعمل موظف في شركة الكهرباء ، أنة تزوجها على أساس أنها فتاه بكرا ، و لكن بعد الزواج تبين أنها ليست بكرا فما كان منه إلا أن يفعل ذلك .

هاجم معظم رواد المواقع الاجتماعي الزوج ، و قالوا بأن كان عليه بدلا من قتلها أن يطلقها و يخبر أهلها و يسترد المهر و الهدايا و كل شئ ، و لكن ليس له حق قتلها فذلك لا يجوز شرعا ولا قانونا ، فيما قال أحدهم أنة كان يمكن أن يسترها ولا يفضحها ، و أن يمكن السبب في ذلك شئ تعرضت له ، فكان يتوجب علية العرض على الأطباء أولا لمعرفة السبب .

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