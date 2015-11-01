حظك اليوم... مع خبيرة الأبراج عبير فؤاد

الحمل
>من21/3 إلى 20/4
>عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الذكريات الحزينة تضغط على أعصابك.
>عائليا: القمر المعاكس يصيبك بالضجر فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.
الثور
>من 21/4 إلى 21/5
>عائليا: القمر في منزلك الثالث يجعلك تهتم بجذورك العائلية وتشارك الأخوة والأقارب.
>اجتماعيا ومهنيا: تمدك الكواكب بكل الطاقة والحماس والرغبة في الإنفتاح.
الجوزاء
>من 22/5 إلى 21/6
>ماليا: القمر وبلوتو متنافران ويطالبك ذلك بألا تندفع في أي مغامرات مالية.
>مهنيا: ينصحك الفلك بأن تكون حازما في عملك وكل نشاطاتك كي لا تندم.
السرطان
>من 22/6 إلى 22/7 مهنيا: القمر في برجك يمهد أمامك الطريق للصعود والتقدم.
>عاطفيا: اليوم تبدو مبادرا وساحرا ويساعدك الفلك على التعبير عن مشاعرك باتزان.
الأسد
>من 23/7 إلى 22/8
>مهنيا: تجد اليوم أنك تميل لمراجعة الماضي واستخلاص الحكمة من خبراتك.
>اجتماعيا وعائليا: تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وألا ترفض نصيحة المخلصين.
العذراء
>من 23/8 إلى 22/9
>مهنيا: لديك اليوم كل القدرة على أن تجعل صوتك مسموعا.
>اجتماعيا: وجود القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تحافظ على صداقاتك وتستطيع التحكم في إنفعالاتك وتجد راحتك مع الأصدقاء.
الميزان
>من 23/9 إلى 22/10
>مهنيا: تنصحك الأفلاك بأن تجتهد وأن تعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.
>عائليا وعاطفيا: تصر اليوم على معالجة أمر عائلي أو شخصي واللقاءات العاطفية سانحة.
العقرب
>من 23/10 إلى 22/11
>مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.
>مهنيا: يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائدة.
القوس
>من 23/11 إلى 21/12
>مهنيا: عطارد يدعمك وتستطيع أن تستقبل المشكلات بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.
>ماليا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وإذا أردت أن تحقق مكاسب عليك أن تحدد أولوياتك كي تقاوم التشوش.
الجدي
>من 22/12 إلى 20/1
> عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوال جارحة توجهها لشريك حياتك وانتبه للعواقب الوخيمة.
>مهنيا: القمر ما زال في مواجهة برجك وعليك أن تتذكر اليوم أن العمل وسط فريق يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم.
الدلو
>من 21/1 إلى 19/2
>عائليا وعاطفيا: عطارد في منزل الحظ مما يمنحك إرادة حديدية تساعدك على التضامن والتكامل.
>مهنيا: الشمس في وضع معاكس في منزل العمل وعليك أن تواصل التصرف بحذر.
الحوت
>من 20/2 إلى 20/3 عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك بكل الإصرار لإنقاذ علاقة عاطفية من الضياع.
>مهنيا: الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويساعدك أن تستدعي قوتك الداخلية وتخطط جيدا كي تزول العراقيل من طريقك.
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