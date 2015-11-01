حظك اليوم... مع خبيرة الأبراج عبير فؤاد

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد لقراء «فيتو» قراءة في حظك اليوم والأبراج ليوم الأحد 1 نوفمبر 2015.

الحمل

>من21/3 إلى 20/4

>عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الذكريات الحزينة تضغط على أعصابك.

>عائليا: القمر المعاكس يصيبك بالضجر فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.

الثور

>من 21/4 إلى 21/5

>عائليا: القمر في منزلك الثالث يجعلك تهتم بجذورك العائلية وتشارك الأخوة والأقارب.

>اجتماعيا ومهنيا: تمدك الكواكب بكل الطاقة والحماس والرغبة في الإنفتاح.

الجوزاء

>من 22/5 إلى 21/6

>ماليا: القمر وبلوتو متنافران ويطالبك ذلك بألا تندفع في أي مغامرات مالية.

>مهنيا: ينصحك الفلك بأن تكون حازما في عملك وكل نشاطاتك كي لا تندم.

السرطان

>من 22/6 إلى 22/7 مهنيا: القمر في برجك يمهد أمامك الطريق للصعود والتقدم.

>عاطفيا: اليوم تبدو مبادرا وساحرا ويساعدك الفلك على التعبير عن مشاعرك باتزان.

الأسد

>من 23/7 إلى 22/8

>مهنيا: تجد اليوم أنك تميل لمراجعة الماضي واستخلاص الحكمة من خبراتك.

>اجتماعيا وعائليا: تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وألا ترفض نصيحة المخلصين.

العذراء

>من 23/8 إلى 22/9

>مهنيا: لديك اليوم كل القدرة على أن تجعل صوتك مسموعا.

>اجتماعيا: وجود القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تحافظ على صداقاتك وتستطيع التحكم في إنفعالاتك وتجد راحتك مع الأصدقاء.

الميزان

>من 23/9 إلى 22/10

>مهنيا: تنصحك الأفلاك بأن تجتهد وأن تعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.

>عائليا وعاطفيا: تصر اليوم على معالجة أمر عائلي أو شخصي واللقاءات العاطفية سانحة.

العقرب

>من 23/10 إلى 22/11

>مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.

>مهنيا: يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائدة.

القوس

>من 23/11 إلى 21/12

>مهنيا: عطارد يدعمك وتستطيع أن تستقبل المشكلات بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.

>ماليا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وإذا أردت أن تحقق مكاسب عليك أن تحدد أولوياتك كي تقاوم التشوش.

الجدي

>من 22/12 إلى 20/1

> عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوال جارحة توجهها لشريك حياتك وانتبه للعواقب الوخيمة.

>مهنيا: القمر ما زال في مواجهة برجك وعليك أن تتذكر اليوم أن العمل وسط فريق يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم.

الدلو

>من 21/1 إلى 19/2

>عائليا وعاطفيا: عطارد في منزل الحظ مما يمنحك إرادة حديدية تساعدك على التضامن والتكامل.

>مهنيا: الشمس في وضع معاكس في منزل العمل وعليك أن تواصل التصرف بحذر.

الحوت

>من 20/2 إلى 20/3 عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك بكل الإصرار لإنقاذ علاقة عاطفية من الضياع.

>مهنيا: الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويساعدك أن تستدعي قوتك الداخلية وتخطط جيدا كي تزول العراقيل من طريقك.

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