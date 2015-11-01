المحامى سمير صبرى منتقدا لبس الفتيات "بنطلونات مقطعة": "ما تلبسى شورت أحسن"

انتقد سمير صبرى المحامى بالنقض، الملابس الحديثة للبنات "الموضة" التى ظهرت مؤخرا، واللاتى يخرجن بها فى الشارع رغم أنها ممزقة، متسائلاً: "إيه المتعة فى إن البنات بتدور على البنطلونات المقطعة اللى تبين كل لحمها وتشترى فيها؟".

وتساءل "صبرى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" على فضائية "دريم": "نفسى أسأل البنت إيه الجمال فى كده، وأنا ممكن أقطع بنطلونى وأمشى بيه!"، وتابع: "طب ما تروحى الجامعة بشورت أحسن من التقطيع ده!".

وأضاف أن الدولة بحاجة إلى تطبيق قانون صارم حتى لا ينتهك أحد خصوصية الآخر، ويكون به عقوبات مغلظة فى هذا الصدد، لافتا إلى أنها لم تطبق قانون التحرش أوغيره، وهذا ما يجعل الناس لا تخشى ارتكاب أى مخالفات.