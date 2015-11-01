ظهور تمساح ضخم يثير الخوف والرعب للأهالي في قرية بشمال بني سويف

انتشرت حالة من الخوف والرعب بين الأهالي في قرية دنديل بمركز ناصر شمال بني سويف حيث شاهدوا أكثر من مرة ظهور تمساح ضخم يصل طولة الى متر ونصف بأحد أحواض معالجة مياه الصرف الصحيي التي تروي الغابة الشجرية بعزبة حميدة وكان العاملين بأحواض المعالجة قاموا باخبار مدير الفرع والذي طلب منهم إعلام مركز الشرطة وتقدموا ببلاغ الي قسم الشرطة التابع لمركز ناصر وعلى الفور قام رئيس المباحث المقدم محمد الخولي بتشكل قوة من الانقاذ البحري والحماية المدنية وتوجهوا الى قرية دنديل.

وبدء البحث عن التسماح في الأمكان التي أرشد عليها العاملين ولكن لم يعثروا علية وقامت المباحث بعمل تحريات مع عدد من أهالي القرية والعاملين في أحواض الصرف الصحي الذين شاهدوا ظهور التمساح.

وتبين من التحريات احتمال قيام أحد الأطباء البيطريين في المنطقة بتربية عدد من التماسيح في أحد المزارع الخاصة به وجاري التأكد من المعلومات التي وردت الى المباحث.

والجدير بالذكر أن التماسيح من أضخم الزواحف الحية ولها جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوي يساعدها على السباحة ولها أسنان حادة تقبض بها على فريستها ومن العجيب أن التماسيح لا تستطيع إخراج لسانها من فمها.

شبكةعيونالإخبارية

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