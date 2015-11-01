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بالفيديو.. شاهد كيف نجت هذه الفتاة من حادث الطائرة الروسية المنكوبة بأعجوبة شديدة

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بالفيديو.. شاهد كيف نجت هذه الفتاة من حادث الطائرة الروسية المنكوبة بأعجوبة شديدة بالفيديو.. شاهد كيف نجت هذه الفتاة من حادث الطائرة الروسية المنكوبة بأعجوبة شديدة

نجت فتاة روسية من الموت المحقق برفقة أكثر من 217 شخصاً لقوا حتفهم صباح اليوم السبت في حادث تحطم الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء.

تلك الفتاة الشابة التي نجت بأعجوبة من الموت تحدثت إلى “زفيزدا” الروسية وقالت إنها كانت سوف تستقل الطائرة الروسية المنكوبة التي تحطمت ومات كل من فيها اليوم، لكنها عادت وغيرت رأيها في اللحظات الأخيرة وقرت الذهاب إلى مدينة موسكو بدلاً من بطرسبورج.

وأشارت الفتاة إلى أنها تتواجد في الوقت الحالي بمطار شرم الشيخ الدولي بعد أن تم تأجيل إقلاع طائرة موسكو هي الأخرى بسبب توتر الأوضاع الجوية نتيجة تحطم طائرة بطرسبورج صباح اليوم، مشيرةً إلى ان الوضع في المطار متوتر وقلق للغاية.

كانت طائرة روسية من طراز إيرباص قد سقطت صباح اليوم بإحدى المناطق الجبلية بسيناء، حيث لقي ركابها الـ 217 جميعاً مصرعهم علاوةً على طاقمها المكون من 7 أفراد، وتواصل السلطات المصرية جهودها وتحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، في الوقت الذي إدعى فيه تنظيم داعش الإرهابي تبنيه وإستهدافه للطائرة.

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