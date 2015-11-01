محافظ جنوب سيناء يتفقد بعض المنشآت السياحية بطابا

فى إطار الجولات المفاجئة التى يقوم بها محافظ جنوب سيناء، قام اللواء خالد فودة بجولة مفاجئة بمدينة طابا تفقد فيها بعض المنشآت السياحية، والتقى ببعض السياح من جنسيات مختلفة، حيث التقى ببعض السائحين الفرنسيين والإيطاليين والروس، الذين شكروا للمحافظ اهتمامه بتفقد أحوالهم، وأكدوا له أنهم سعداء بالبحر والشمس والمناخ الرائع.

كما تفقد المحافظ بعض مشروعات الطرق، حيث تفقد أعمال رصف وتوسعة طريق نويبع/طابا بطول 60 كم بتكلفة 180 مليون جنيه تنفيذ المقاولون العرب، وطريق طابا/النقب بطول 28 كم بتكلفة 100 مليون جنيه، وطريق وادى سعال/سانت كاترين، حيث انتقد المحافظ بطء التنفيذ، وقرر إرسال مذكرة عاجلة لوزير النقل لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

كما قام المحافظ فى إطار الاحتفالات بعيد ميلاد القديسه كاترين وبغرض تنشيط السياحة بسانت كاترين، بعقد اجتماع موسع بمدينة سانت كاترين برئاسته، وحضور الفنان انتصار عبد الفتاح، وعاطف عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة ترافلرز، واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم المحافظة، والمهندس سيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين، وممثل هيئة تنشيط السياحة، والأمن، والثقافة، والمحميات، والآثار، وممثلى مشايخ البدو، والمعنين، وذلك لمناقشة الاستعدادات للاحتفال بذكرى القديسة كاترين، والذى يحتفل به كل عام فى التاسع من ديسمبر من كل عام، بغرض تحويل الأمر إلى احتفالية عالمية.

وأشار فوده لضرورة تطوير مطار سانت كاترين وتجهيزه فى إطار الاستعدادات للاحتفال لاستقبال الوافدين من جميع أنحاء العالم.

وأشار المحافظ، أنه ينوى دعوة فنانين وأدباء وصحفيين ورجال دين، وهذا الاحتفال بمثابة رسالة سلام للعالم، تظهر مدينة سانت كاترين التى هى من أقدس المدن بالعالم، والتى يقصدها السائحين من جميع الجنسيات.