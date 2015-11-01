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محافظ الإسماعيلية: اليوم بدء التشغيل الفعلى لمنظومة جمع القمامة من المنازل

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محافظ الإسماعيلية: اليوم بدء التشغيل الفعلى لمنظومة جمع القمامة من المنازل محافظ الإسماعيلية: اليوم بدء التشغيل الفعلى لمنظومة جمع القمامة من المنازل
أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، البدء الفعلى فى تشغيل منظومة التجربة الجديدة للجمع السكنى للقمامة والمخلفات من المنازل والمحلات التجارية مباشرة بأحياء المدينة الثلاثة.

ويأتى ذلك بالتعاون والتنسيق بين أجهزة مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء، ومسئولى البيئة، والشئون القانونية بالمحافظة، وممثلى شركات النظافة الذين وقع عليهم الاختيار للعمل بالمنظومة الجدية للنظافة العامة، والتى تستهدف جمع حوالى 480 طن يوميًا من القمامة والمخلفات لتوريدها من خلال مصنع تدوير القمامة الجديد بمنطقة أبو بلح بطريق "الإسماعيلية– السويس".

وأشار المحافظ إلى الاتفاق على مواعيد العمل فى جمع القمامة من منابعها والمقرر أن تكون فى فصل الشتاء اعتبارا من الساعة 7 صباحاً وفى الصيف من السادسة، والاتفاق على تحديد لون زى موحد لعمال النظافة بكل حى وإلزام الشركات بتوفير الأفراد والسيارات وأدوات ومهمات النظافة الكافية للعمل حيث ستتم متابعة هذه الشركات من قبل رؤساء الأحياء بالإضافة إلى تقييم التجربة بعد 6 أشهر وحال النجاح سيتم تعميم التجربة على باقى المراكز والمدن بالمحافظة.

وطالب المحافظ مواطنى الإسماعيلية بالتفاعل والتعاون مع القائمين على العمل بالمنظومة وعمال شركات النظافة المكلفين بالمرور على المنازل لجمع القمامة والمخلفات وتسهيل مهمتهم من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية والمساهمة المجتمعية فى إنجاح المنظومة وتحقيق المستهدف منها.

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