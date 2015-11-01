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بوادر أزمة بين محافظ الشرقية والنادى الرياضى بسبب معرض "العربية للتصنيع"

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بوادر أزمة بين محافظ الشرقية والنادى الرياضى بسبب معرض "العربية للتصنيع" بوادر أزمة بين محافظ الشرقية والنادى الرياضى بسبب معرض "العربية للتصنيع"
تشهد محافظة الشرقية، بوادر أزمة بين المحافظ الدكتور رضا عبد السلام، ومجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى، وذلك بسبب إقامة معرض الهيئة العربية للتصنيع على أرض الاستاد الرياضى.

وقال مصدر مسئول بالنادى، إنه يتم استخدام أرض الاستاد الذى يتبع مديرية الشباب والرياضية، لإقامة الأنشطة لقطاع الناشئين فى كرة القدم والفرق الرياضية المختلفة، بمقابل إيجار، وأن المديرية سلمت أرض الاستاد للمحافظة لإقامة المعرض دون إخطار النادى، مما يتسبب فى تعطل نشاط الفرق الرياضية والمباريات الرياضية، خاصة أنه لا توجد ملاعب بديلة لإقامة الأنشطة، وتم مخاطبة وزارة الشباب ومحافظ الشرقية بهذا الشأن .

كان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والدكتور رضا محافظ الشرقية، قد افتتحا أمس السبت، معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع باستاد الزقازيق الرياضى، والذى يتضمن عددًا كبيرًا من المعدات الصناعية والزراعية وجهاز العروسين بأسعار مخفضة.

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