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اليوم.."تربية رياضية طنطا" تنظم حفلا لتأبين عميدها الأسبق رياض المنشاوى

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اليوم.."تربية رياضية طنطا" تنظم حفلا لتأبين عميدها الأسبق رياض المنشاوى اليوم.."تربية رياضية طنطا" تنظم حفلا لتأبين عميدها الأسبق رياض المنشاوى
تنظم كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا اليوم، حفلاً لتأبين الدكتور رياض المنشاوى، عميد الكلية الأسبق، الساعة 12 ظهرًا بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وذكر بيان رسمى صادر عن المركز الإعلامى لجامعة طنطا، أن الدكتور رياض المنشاوى، تولى رئاسة قسم علم النفس الرياضى بكلية التربية الرياضية لفترات عديدة، وكذلك شغل منصب عميد الكلية، إذ تتلمذ على يده العديد من أساتذة التربية الرياضية، كما تقلد مناصب رئيس جمعية الشبان المسلمين، وعضو مجلس الاتحاد المصرى للجودو، وعضو اللجنة العلمية باللجنة الأوليمبية، وسيتم توزيع كتيب يشمل السيرة الذاتية للراحل وأهم الشهادات التى حصل عليها.

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