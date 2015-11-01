أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

بعد حذف فديو ضرب الطائرة الروسية من يوتيوب شاهد بالصور أول تعليق مفاجئ من تنظيم داعش يفجر مفاجأة حول إسقاطه للطائرة الروسية في سيناء

Google+ Print
بعد حذف فديو ضرب الطائرة الروسية من يوتيوب شاهد بالصور أول تعليق مفاجئ من تنظيم داعش يفجر مفاجأة حول إسقاطه للطائرة الروسية في سيناء بعد حذف فديو ضرب الطائرة الروسية من يوتيوب شاهد بالصور أول تعليق مفاجئ من تنظيم داعش يفجر مفاجأة حول إسقاطه للطائرة الروسية في سيناء

اعلن تنظيم داعش بسيناء او كما يسمونها ولايه سيناء عن مسئوليتها عن أسقاط الطائرة الروسية اليوم بعد أن قام التنظيم الداعشي بسيناء بضرب الطائرة بصاروخ مما أدى إلى تفجيرها في الحال وذلك أعلنة تنظيم داعش كرد على التدخل الروسي الأن في سوريا .

وهذا البيان القادم من مجموعه تدعي انها تتحدث نيابة عن الدولة الأسلامية وهذا غير حقيقي وقد تم تداول بيان لهم بإسقاطهم الطائرة بصاروخ وذكروا في البيان أنهم بضربهم للطائرة أرادوا قتل الروس الصليبيين وذلك جراء قتل الجنود الروس العديد من الدواعش في الأراضي السورية وهذا ما يزعجهم ويشعرهم بالأنتقام

ولكن العديد من الخبراء أكدوا على أنهم لا يستطيعوا ضرب الطائرة على هذا الارتفاع الكبير فالطائرة الروسية كانت تحلق فوق البحر على أرتفاع أكثر من 30 ألف قدم ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي تأكيد أن الطائرة سقطت نتيجة عمل إرهابي لأن دواعش سيناء لا يملكون القدرة على فعل ذلك وهذا بشهادة الخبير العسكري جينس وهو خبير روسي درس الحادث .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات

الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات

عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق

عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق

قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل"

قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل"

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة