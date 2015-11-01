بعد حذف فديو ضرب الطائرة الروسية من يوتيوب شاهد بالصور أول تعليق مفاجئ من تنظيم داعش يفجر مفاجأة حول إسقاطه للطائرة الروسية في سيناء

اعلن تنظيم داعش بسيناء او كما يسمونها ولايه سيناء عن مسئوليتها عن أسقاط الطائرة الروسية اليوم بعد أن قام التنظيم الداعشي بسيناء بضرب الطائرة بصاروخ مما أدى إلى تفجيرها في الحال وذلك أعلنة تنظيم داعش كرد على التدخل الروسي الأن في سوريا .

وهذا البيان القادم من مجموعه تدعي انها تتحدث نيابة عن الدولة الأسلامية وهذا غير حقيقي وقد تم تداول بيان لهم بإسقاطهم الطائرة بصاروخ وذكروا في البيان أنهم بضربهم للطائرة أرادوا قتل الروس الصليبيين وذلك جراء قتل الجنود الروس العديد من الدواعش في الأراضي السورية وهذا ما يزعجهم ويشعرهم بالأنتقام

ولكن العديد من الخبراء أكدوا على أنهم لا يستطيعوا ضرب الطائرة على هذا الارتفاع الكبير فالطائرة الروسية كانت تحلق فوق البحر على أرتفاع أكثر من 30 ألف قدم ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي تأكيد أن الطائرة سقطت نتيجة عمل إرهابي لأن دواعش سيناء لا يملكون القدرة على فعل ذلك وهذا بشهادة الخبير العسكري جينس وهو خبير روسي درس الحادث .

شبكةعيونالإخبارية

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