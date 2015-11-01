أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش اللبنانى يوقف شخصا يمنيا لتورطه فى أعمال إرهابية

Google+ Print
الجيش اللبنانى يوقف شخصا يمنيا لتورطه فى أعمال إرهابية الجيش اللبنانى يوقف شخصا يمنيا لتورطه فى أعمال إرهابية

>أوقف الجيش اللبنانى شخصا يمنى الجنسية فى طرابلس بشمال البلاد لتورطه فى أعمال إرهابية.

وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى السبت، أن قوى الجيش أوقفت فى منطقة العيرونية بطرابلس، المواطن اللبنانى أحمد عصام حامد، والمدعو جلال صالح جعيم الذى ينتمى للجنسية اليمنية، كونهما مطلوبين لقيامهما بأعمال إرهابية.. كما أوقفت المواطن فاروق عبدالله ملحم كونه مطلوب توقيفه، والمواطن بسام على عواد لتواجده برفقة الأخير.

وأشار البيان إلى أن الجيش أوقف أيضا فى منطقة السخنة بطرابلس، المواطن مصطفى على هرموش، وذلك لحيازته سلاحا حربيا وذخائر داخل سيارة يقودها بصورة غير قانونية، وعلى هاتفه صور وأناشيد ومقاطع لتنظيمات إرهابية.

وأضاف البيان أنه تم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق معهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد

فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"