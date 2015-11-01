الجيش اللبنانى يوقف شخصا يمنيا لتورطه فى أعمال إرهابية

>أوقف الجيش اللبنانى شخصا يمنى الجنسية فى طرابلس بشمال البلاد لتورطه فى أعمال إرهابية.

وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى السبت، أن قوى الجيش أوقفت فى منطقة العيرونية بطرابلس، المواطن اللبنانى أحمد عصام حامد، والمدعو جلال صالح جعيم الذى ينتمى للجنسية اليمنية، كونهما مطلوبين لقيامهما بأعمال إرهابية.. كما أوقفت المواطن فاروق عبدالله ملحم كونه مطلوب توقيفه، والمواطن بسام على عواد لتواجده برفقة الأخير.

وأشار البيان إلى أن الجيش أوقف أيضا فى منطقة السخنة بطرابلس، المواطن مصطفى على هرموش، وذلك لحيازته سلاحا حربيا وذخائر داخل سيارة يقودها بصورة غير قانونية، وعلى هاتفه صور وأناشيد ومقاطع فيديو لتنظيمات إرهابية.

وأضاف البيان أنه تم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق معهم.

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