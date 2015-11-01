سلاح الجو الليبى: طائراتنا الحربية دمرت جرافة قبالة منطقة دريانة

قال العميد ركن طيار صقر الجروشي قائد سلاح الجو الليبى، إن الطائرات الحربية الليبية دمرت جرافة قبالة منطقة دريانة فى الساعات الأولى من صباح الأحد.

وأكد الجروشى، لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الأحد، أن قوات الصاعقة وأهالى منطقة دريانة ينتظرون ركاب هذه الجرافة التى استهدفها الطيران، وسيقومون بالقبض عليهم بعد وصولهم إلى الشاطئ.

وبين الجروشي أن الطائرات الحربية، حلقت بعلو منخفض أمس فوق بعض القطع الإيطالية لتحذيرها قبالة درنة، بعد أن دخلت المياه الإقليمية ولكنها لم تقم بتوجيه ضربة لها مشيرا إلى أن القطع غادرت المياه الإقليمية بعد ذلك.

وكانت القطع البحرية الإيطالية قد رصدت قبالة شواطئ دريانة – في ضواحي بنغازى – قبل أن تتوجه بعد ذلك شرقا إلى سواحل درنة، وفقا للجروشى.

وأعلنت الحكومة المؤقتة أن القوات البحرية التابعة للجيش الليبى رصدت 3 قطع بحرية عسكرية إيطالية شرق شواطئ بنغازي، مؤكدةً أن هذه القطع البحرية دخلت للمياه الإقليمية الليبية دون تنسيق مع الجيش الوطنى.